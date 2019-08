Sky, retroscena su Lozano: "Club messicani già pronti a ricevere premio valorizzazione per sua cessione"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli: “Su Lukaku credo ci siano pochi margini, ma questo non significa che il club azzurro non abbia le idee chiare su cosa fare sul mercato. Non credo che il viaggio in Usa di De Laurentiis possa rallentare il mercato del Napoli, certi affari possono essere portati avanti al telefono. Le strategie sono chiare sia per James che per Lozano. Sul messicano i contatti sono ripresi, in Messico le squadra che hanno formato il calciatore si preparano perché avrebbero delle percentuali di valorizzazione in caso di cessione del calciatore al Napoli.

Llorente? Proprio non mi risulta. Werner è un giocatore per cui non mi risultano ci siano stati contatti.

Valutazione Milik? Al momento credo che possa valere 40-50 milioni”.