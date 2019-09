Sky - Rinnovi Mertens e Callejon: se giocano così avranno coltello dalla parte del manico

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlato di alcune situazioni contrattuali in casa Napoli: “I rinnovi agli ‘over 30’ solitamente il club vuole farli solo annuali. Per Mertens e Callejon si può prendere in considerazione l’idea di rinnovare eventualmente di anno in anno.

Le parole di Mertens a fine gara sono chiaramente una strategia, dopo aver segnato due reti è normale che dica ‘Vediamo’ per capire che tipo di offerta farà il Napoli. Se sei in scadenza, e fai bene in campo, hai il coltello dalla parte del manico. Se Mertens e Callejon continuano a fare così bene non sarà economico per il Napoli.

Elmas? Ha sorpreso tutti tranne Ancelotti e Giuntoli. Il tecnico aveva detto più volte che avrebbe scommesso ad occhi chiusi sul calciatore, ha fatto delle giocate da campione e se continua così diventa tra i centrocampisti migliori d’Europa. Rinnovo? Non credo sarà lui che lo chiederà ma magari sarà il Napoli a proporglielo per tenerlo tranquillo”.