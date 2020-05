Sky - Rinnovo Mertens, mancano solo i dettagli: presto il tweet ufficiale

Dries Mertens e il Napoli, una storia d'amore destinata a continuare per almeno altri due anni. Il belga, ormai sembra ad un passo dal tanto atteso rinnovo di contratto con la maglia azzurra, è il centravanti che sta avanti a tutti nelle gerarchie del club partenopeo.

IL TWEET - Come riferisce la redazione di Sky Sport, l'accordo per il rinnovo è solo da formalizzare, c'è sempre qualche dettaglio da aggiustare, da sistemare. Arriveranno le firme e il tanto atteso tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il tutto.

GATTUSO - Per Mertens 2 anni di contratto, un opzione per il terzo e un futuro da dirigente. Tanti fattori hanno inciso, tra cui la ferma volontà del tecnico Rino Gattuso di voler puntare forte sul belga: per il mister è il profilo ideale del centravanti moderno.