Sky - Rinnovo Mertens: parti in continuo contatto, c'è la grana del bonus alla firma

Il Napoli, reduce dal pareggio con il Barcellona affronterà un mese di marzo infuocato: risalire in campionato, la gara di Coppa Italia contro l'Inter e il ritorno al Camp Nou contro gli spagnoli. Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli grazie al gol siglato contro i catalani, ma sul belga c'è ancora la grana rinnovo: la redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione affermando che le parti sono in continuo contatto, il biennale soddisfa le richieste del giocatore che vorrebbe però un bonus alla firma. La cifra proposta dal Napoli non trova consensi da parte di Mertens, ma si cercherà un punto d'incontro.