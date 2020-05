Sky - Rinnovo Mertens più complicato: se va via il Napoli prenderà un grande bomber

Il Napoli non si è ancora rassegnato e aspetta la risposta di Dries Mertens in merito al rinnovo di contratto (De Laurentiis gli ha offerto un accordo fino al 2022). Anche 'Ciro' stesso vive una fase di attesa. Napoli per lui è speciale, ma a 33 anni potrebbe fare una scelta di vita e cambiare squadra. All'estero c'è più di una opzione e più tempo passa più Dries ci pensa.

PRIORITA' MERCATO - La sua scelta, chiaramente, condizionerà anche le strategie di mercato. E' legata a doppio filo anche al futuro di Arkadiusz Milik e non solo. Secondo Sky Sport, infatti, se l'attaccante belga dovesse andar via il Napoli si ritroverà costretto a sostituirlo e non si limiterebbe ad Andrea Petagna. Anzi, l'emittente satellitare fa sapere che la priorità di mercato degli azzurri sarebbe per l'appunto quella di acquistare un grande bomber.