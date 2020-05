Sky - Rinnovo Mertens, si limano ultimissimi dettagli: operazione da 24mln

Per il rinnovo di Dries Mertens è quasi tutto fatto, ma manca ancora qualche dettaglio da limare. Sky Sport entra nel dettaglio, spiegando che le parti stanno discutendo sul raggiungimento di determinati bonus e ci sono cifre leggermente diverse in ballo, ma a quanto pare siamo nell'ordine delle poche decine di migliaia di euro. Quisquilie, dunque, dal momento che l'operazione legata a questo prolungamento dovrebbe costare circa 24 milioni lordi al Napoli. L'accordo di massima, comunque, non è in discussione e da Castel Volturno raccontano un Mertens euforico, più sereno del solito, soddisfatto per il rinnovo a un passo e, magari, un futuro da dirigente.