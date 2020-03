Sky - Rinnovo Milik, spunta una deadline: la strategia del Napoli prima del mercato

E' un rinnovo complicato da mesi quello di Arkadiusz Milik. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la scorsa settimana il dialogo è ripartito, si sta lavorando a un'intesa. L'attaccante polacco deve rinnovare, altrimenti andrà via. Ma il contatto diretto all'interno di una trattativa è importante e in questo momento non ce n'è la possibilità a causa dell'emergenza Coronavirus.

DEADLINE - Il tempo per il rinnovo stringe, anche se potrebbe slittare anche la prossima finestra di mercato. Se nei prossimi 40-50 giorni non dovesse esserci l'accordo, il Napoli lo cederebbe perché non può permettersi di portare il giocatore alla scadenza del contratto. L'ex Ajax avrebbe tanto mercato, per questo la società partenopea nelle prossime settimane farà di tutto per il prolungamento.