Sky - Rivoluzione rosa sul mercato continuerà: Callejon via a fine stagione

La rivoluzione in casa Napoli è già cominciata. Il club azzurro ha già acquistato diversi calciatori per la prossima stagione, segnale evidente che in futuro ci saranno diversi cambiamenti nella rosa azzurra. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui a farne le spese sarà anche José Maria Callejon, che non vedrà rinnovato il suo contratto molto probabilmente. Considerato a fine ciclo, dopo quasi un decennio lo spagnolo dovrebbe salutare Napoli.