Sky - Rodriguez si allontana: una squadra inglese sullo svizzero

Mancano pochi giorni al via del calciomercato di gennaio. Il Napoli oltre ad un playmaker potrebbe cercare di prendere anche un terzino sinistro. Uno dei nomi accostati al club azzurro è quello del terzino del Milan Ricardo Rodriguez.

WATFORD IN PRESSING - Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio sito web ufficiale, il Watford, compagine ultima in classifica nella Premier League inglese, ha avviato però i contatti per il terzino classe 1992 in uscita dal Milan.