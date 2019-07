Sky - Rog andrà a Dimaro, ma il Genoa insiste: nuovi contatti tra le parti

Su Marko Rog non c'è la Fiorentina, come confermato oggi dal ds viola Pradè, ma il Genoa è intenzionato a fare sul serio e sta insistendo per provare a portare il croato in Liguria. Ultimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, tramite il suo sito ufficiale: "Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro".