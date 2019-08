Sky - Roma all'assalto di Icardi: c'è già una bozza d'accordo con l'Inter! Nodo ingaggio

Non solo Napoli, e stavolta non c'entra neanche la Juventus. La Roma va all’assalto di Mauro Icardi. Lo riferisce Angelo Mangiante, inviato di Sky a Trigoria:

“Abbiamo fatto delle verifiche e ci sono delle conferme assolute. Il primissimo obiettivo della Roma per l’attacco è Mauro Icardi. L’Inter ha fissato il prezzo a 60 milioni di euro, la Roma scalerebbe i 20 di Dzeko e pagherebbe i restanti 40 in più anni. Il nodo è l’ingaggio, Icardi parte da 7 milioni netti l’anno e da lì non si può scendere.

La Roma ha un tetto di 2,5 milioni per i nuovi acquisti ma è disposta a delle eccezioni. Era disposta a farla per Antonio Conte, a cui furono offerti 11 milioni netti prima del sorpasso dell’Inter. E’ disposta a farla anche per Icardi, che ha 26 anni e per questo viene preferito a Higuain. Icardi vuole la Juve ma quella porta si sta chiudendo, per questo la Roma insiste e continuerà ad insistere”.