Sky - Roma-Diawara, incontro in corso tra club ed agente: si cerca l'accordo, cifre e dettagli

Amadou Diawara verso Roma, il tutto legato all'affare Manolas. Ne ha parlato il portale gianlucadimarzio.com, fornendo le ultime novità: "È in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l'entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio dell'ex Bologna alla Roma. L'accordo si può trovare sui 2/2,2 milioni milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Diawara fa parte dell'operazione che porterà Kostas Manolas al Napoli".