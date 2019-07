Sky - Roma lontana da Veretout: la Fiorentina chiede 25mln e i giallorossi non partecipano ad aste

Incontro non risolutivo tra la Roma e la Fiorentina per Jordan Veretout. Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la richiesta da parte dei viola resta sempre dei 25 milioni di euro e i giallorossi hanno manifestato l'intenzione di non voler partecipare ad alcuna asta per il centrocampista francese che piace anche al Milan. Per il futuro di Veretout è dunque tutto per ora sospeso, dopo gli incontri interlocutori di oggi con i giallorossi e di ieri con i rossoneri.