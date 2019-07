Sky - Roma, rilancio per Veretout. C'è l'ok della Juve, ma Higuain non vuole andare via

Nonostante le parole del presidente del Cagliari su un accordo con la Roma, Barella ha rinconfermato anche in queste ore la sua scelta di andare all'Inter. La Roma lo sapeva, per questo - secondo Sky Sport - il club giallorosso sta lavorando su altre piste. Hanno rilanciato per Veretout, facendo un'offerta di ingaggio che sfiora i 3 milioni. Per sostituire Manolas invece ha in pugno Mancini dell'Atalanta: si tratta di un'operazione molto vicino alla conclusione ma continuano i lavori per Bartra, difensore del Betis, e poi la Roma ha riparlato con la Juventus di Gonzalo Higuain. I giallorossi hanno l'ok dei bianconeri a procedere con questa operazione, ora dunque alla Roma non resta che aspettare (da vedere fino a quando) l'eventuale decisione di Higuain di lasciare la Juve e dunque prendere in considerazione un'altra squadra come la Roma