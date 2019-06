Sky - Roma su Icardi! Si tenta il grande colpo con Dzeko all'Inter: i dettagli

Inter e Roma continuano nei loro contatti per arrivare a un accordo su Edin Dzeko. Ma durante questi colloqui, il discorso si è allargato anche ad altri giocatori, che potrebbero rientrare in una maxi operazione. E la Roma ha fatto ai nerazzurri il nome di Mauro Icardi. Più di una suggestione, oltre il sogno. La Roma - riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale - sta facendo un tentativo concreto per Mauro Icardi. Primi sondaggi e richieste di informazioni con l’entourage per capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi in giallorosso. Ma tutto dipende dalla volontà dell’argentino. Ad oggi Icardi vuole restare a Milano, ma non è un segreto che l'argentino non rientri nei piani dei nerazzurri. Oltre la Juventus, che lo segue da tempo, e al Napoli ora ci prova la Roma. La Roma attende il ritorno dalle vacanze dell’argentino per provare a trasformare una tentazione in qualcosa di più.