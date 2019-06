Sky - Roma, tanto lavoro per Petrachi: le ultime sullo scambio Manolas-Diawara

Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo della Roma e in queste ore sta lavorando intensamente per le prime operazioni. La redazione sportiva di Sky Sport fa sapere che è in chiusura l'affare che vede coinvolti Kostas Manolas e Amadou Diawara, ora si stanno definendo solo gli ingaggi dei due giocatori per una trattativa ormai conclusa dopo l'accordo raggiunto ieri pomeriggio.