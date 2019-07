Sky - Roma-Veretout, è fatta: operazione in prestito con obbligo di riscatto, affare da quasi 20 mln

Jordan Veretout è stato accostato al Napoli nel corso delle ultime settimane, ma il destino del centrocampista francese avrà altri colori. Questo quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com: "La fumata bianca è arrivata in queste ore: Jordan Veretout sarà un nuovo giocatore della Roma. La società giallorossa e la Fiorentina hanno chiuso l’affare poco fa, ora manco solamente lo scambio di documenti. Dopo l’accelerata dei giorni scorsi è arrivata la chiusura che porterà il francese nella Capitale. La Roma verserà nelle casse della Fiorentina 1 milione per il prestito più 16 per l’obbligo di riscatto e altri due milioni per i relativi bonus. Veretout potrebbe svolgere le visite mediche già domani".