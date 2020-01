Sky - Saltato lo scambio Politano-Spinazzola: la Roma vira su Shaqiri

Lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola è saltato. Non ci sono più i margini per riprendere la trattativa, nonostante i tanti tentativi delle ultime ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, In tal senso, la Roma è tornata su Shaqiri del Liverpool. Sono in corso i contatti tra le parti per capire se i Reds aprono ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto.