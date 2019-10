Sky - Separazione difficile con Mertens e Callejon, ma parti non ancora vicinissime

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è convinto di aver fatto il massimo per convincere Mertens e Callejon a firmare un prolungamento, mentre dall’altra parte c’è la richiesta di un bonus ulteriore come premio per questo grande legame con la maglia azzurra. La separazione è difficile, ma pensavamo tutti che le parti fossero più vicine. Milik? Per il suo rinnovo c’è ancora meno fretta, questo mi pare il miglior momento per andare a rinnovare il polacco”.