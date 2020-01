Sky - Si insiste per Petagna: dopo il 'no' per gennaio si prova a chiudere per l'estate

Non solo Marash Kumbulla, il Napoli insiste anche per Andrea Petagna. Secondo Sky Sport, recentemente Cristiano Giuntoli ha aumentato l'offerta per l'attaccante classe '95, portandola fino a 22 milioni di euro più 2 di bonus, ma la SPAL non ci sta a lasciarlo partire adesso perché vorrebbe dire arrendersi alla retrocessione. Per questo - riferisce Sky Sport - adesso i due club sono al lavoro per trovare un accordo subito e lasciare il giocatore a Ferrara in prestito fino al termine della stagione. Come fatto con Rrahmani e come si spera di fare con Kumbulla.