Sky - Si stringe il cerchio in mediana: tre i profili monitorati

Resta attivo sul mercato il Napoli intento a concludere le trattativa in ballo ma con i riflettori puntati su alcuni profili per il centrocampo. Tre sono i nomi: Agustín Almendra del Boca Juniors, Erick Pulgar del Bologna e Elif Elmas del Fenerbahçe. A riferirlo è Massimo Ugolini, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista di Sky Sport offre poi alcuni aggiornamenti relativi a Simone Verdi: "Viva ma non calda la situazione tra Verdi e Torino, c'è però totale gradimento tra le parti. La trattativa va a rilento, sono in balle tanti milioni".