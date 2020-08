Sky Sport Uk - Gabriel, si muovono anche Psg e Man Utd: Napoli in corsa ma l'Arsenal resta in pole

Col trascorrere delle ore continuano ad aumentare, in maniera alquanto singolare, le pretendenti per Gabriel Magalhaes, difensore del Lille sul quale il Napoli sta lavorando ormai da diverse settimane. Secondo quanto riportato da Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sport Uk, nelle ultime si sarebbero mosse anche Paris Saint Germain e Manchester United: l'Arsenal al momento appare in testa - si legge - con il Napoli che tiene botta con il giocatore.

Paris Saint-Germain and Manchester United have been in touch with Gabriel's representatives today. Lille centre back available for £22m. Arsenal favourites to sign him. Napoli trying to convince him to join them with last minute offer