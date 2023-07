Sky Sport Uk - Psg disposto a dare in prestito Mbappè: c'è anche un club italiano

Il futuro di Kylian Mbappè continua ad occupare le prime pagine dei maggiori media sportivi.

La bomba sganciata poco fa da Sky Sports UK sul futuro di Kylian Mbappé ha creato un vero e proprio trambusto: secondo l'autorevole media britannico, il PSG starebbe prendendo in considerazione l'idea di lasciar partire in prestito il suo fuoriclasse per liberarsi del suo pesante ingaggio e ci sarebbero ben cinque club fortemente interessati a quello che potrebbe rivelarsi un affare "a tempo": si tratta di Chelsea, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Inter.

Questi club avrebbero chiesto informazioni sul giocatore, ben sapendo però che Mbappé ha da tempo raggiunto un accordo con il Real Madrid e abbia intenzione di lasciare Parigi solo al termine del contratto, il prossimo 30 giugno. La possibilità di avere un giocatore così importante, anche per pochi mesi, però è davvero stimolante.