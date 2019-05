Sky Sport UK - Sarri aspetta la Juve, ma non è la prima scelta: Agnelli vuole Guardiola o Pochettino

Nonostante la volontà di Maurizio Sarri e l'apertura pubblica, la Juventus non ha il tecnico del Chelsea come prima scelta. Secondo i giornalisti inglesi di Sky Sport UK, il club bianconero punta su Guardiola o Pochettino, impegnato nella finale di Champions. Soltanto se non riuscirà ad arrivare a questi due profili allora virerà come alternativa su Sarri.