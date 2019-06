Sky - Stasera si chiude Manolas, per Diawara tempi più lunghi: è impegnato in coppa d'Africa, ma non c'è fretta

Come riporta Sky Cristiano Giuntoli è a lavoro in quel di Montecarlo per chiudere con Mino Raiola, agente di Kostas Manolas, gli ultimi dettagli dell’affare che porterà il difensore greco in azzurro e Amadou Diawara in giallorosso. Se per il difensore si lavora alacremente affinché la Roma possa formalizzare la cessione entro stasera per motivi di bilancio, per Diawara ci sarà ancora da spettare. Il centrocampista è impegnato stasera con la sua Guinea in coppa d’Africa. L’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio spiega: “Non avendo la possibilità di svolgere i test medici oggi, non c'è nessuna fretta per lui. In questo caso la trattativa potrà essere chiusa anche da domani”.