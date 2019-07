Sky - Su Veretout non c'è convergenza: il Napoli preferisce altri tre profili

Secondo Sky Sport il Napoli non è così interessato a Jordan Veretout perché si tratterebbe di un nome che non entusiasma tutta la società. Il Napoli l'ha sondato in passato, poi è stata fatta una riflessione e s'è giunti alla conclusione che prenderlo a quelle cifre (25 milioni di euro) non conviene, a maggior ragione se dovesse scatenarsi un'asta.

ALTRI NOMI - I profili monitorati restano tre, preferiti al centrocampista della Fiorentina. Si tratta di Elmas del Fenerbahce, Almendra del Boca Juniors e Pulgar del Bologna. Su questi tre c'è convergenza da parte di tutti in società, anche nella lista presentata a Giuntoli dai suoi scout ci sono anche altri profili.