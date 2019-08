Sky - Telenovela Icardi, il Monaco resta in attesa: ora è l'unica possibilità per non restare fermo

Restano ancora poco più di tre giorni per conoscere il futuro di Mauro Icardi. Si tratta di ore decisive per l'attaccante dell'Inter, che ha ricevuto una proposta di trasferimento da parte del Monaco e che sarebbe disposta di accettare trattandosi anche di un prestito. A oggi, i monegaschi sono il club che si è mosso più concretamente: il Napoli ha preso Llorente, la Juventus è ferma e l'Atletico ha solo sondato il terreno. Il giocatore ora sta decidendo se accettare definitivamente o no la proposta (lo stesso Monaco si aspetta una risposta nelle prossime ore), ma sarebbe più orientato a trasferirsi a titolo temporaneo e non definitivo.

In questo caso, resterà poi da risolvere il nodo tra l'Inter e il giocatore sulla questione del prolungamento del contratto che piace più alla società che all'attaccante. Icardi, infatti, non sarebbe così convinto di allungare di un anno il proprio contratto: si sta cercando una soluzione nel caso lui decidesse di dare il proprio ok al Monaco. Al momento, la squadra di Ligue 1 è l'unica vera soluzione che possa permettere a Icardi di non restare fermo per i prossimi 12 mesi. L'Inter spera che il giocatore accetti, lui valuta.