Sky - Telenovela Icardi, si ritira anche il Monaco e lui fa causa all'Inter: i dettagli

Icardi al Monaco: è tutto bloccato. Il club del Principato ha aspettato fino a stasera una risposta dell'argentino che non è arrivata ed è ora pronto a chiudere Augustin del Lipsia. Con grande stizza dell'Inter - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito - i cui dirigenti hanno lasciato la sede da poco. Oltre al fatto che l'attaccante non abbia dato una risposta al Monaco, il motivo dell'arrabbiatura deriva dal fatto che ieri, alle 21.43, era arrivata una mail da parte dei legali di Icardi che chiedevano un risarcimento danni per l'esclusione di 1,5 milioni di euro e una richiesta di reintegro nella parte tattica. Il braccio di ferro, ora, continua.