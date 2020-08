Sky - Thiago Silva, il Chelsea convinto di prenderlo

Con la sconfitta nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il capitano del Psg, Thiago Silva probabilmente darà l'addio al club parigino. A tracciare l'ipotetico futuro del difensore brasiliano è il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che su Twitter scrive: "Thiago Silva ora è pronto per iniziare un nuovo capitolo, ha confermato. Darà la sua risposta finale la prossima settimana: il Chelsea è fiducioso di firmarlo come free agent e convinto che accetterà". Ricordiamo che nei giorni scorsi alcuni rumors avevano avvicinato Thiago Silva anche al Napoli di Gattuso.

Thiago Silva now’s ready to start a new chapter, confirmed.

He’ll give his final answer on next week - Chelsea confident to sign him as free agent and convinced he’s going to accept. Chilwell is coming after last details, Thiago really close too. #CFC #Chelsea #PSG #transfers https://t.co/m8yPwlYuPo