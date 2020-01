Sky - Tonelli alla Sampdoria, ci siamo: risolti anche gli ultimi dettagli

Il Napoli continua a essere molto attivo anche sul fronte uscite. Secondo quanto riferito dal portale gianlucadimarzio.com, mancano pochi dettagli per il trasferimento del difensore Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Tra la domanda e offerta infatti ballavano 200 mila euro sulla cifra dell'obbligo di riscatto, formula scelta per l’operazione. Ora ci siamo quasi e Tonelli è pronto a far ritorno a Genova.