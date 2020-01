Sky - Tonelli-Samp, non è ancora fatta: divergenze sulla formula, i dettagli

Lorenzo Tonelli non rientra nei progetti del Napoli e la sua partenza sembra abbastanza scontata. Sky Sport però riferisce che non è ancora fatta l'operazione con la Sampdoria. De Laurentiis, infatti, non ha ancora dato il via libera alla cessione perché il club blucerchiato ha proposto il prestito gratuito, mentre il patron chiederebbe almeno un indennizzo e quindi il prestito oneroso.