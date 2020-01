Sky - Tonelli-Samp, si blocca la trattativa: il Napoli chiede un indennizzo

Lorenzo Tonelli sembrava ad un passo dalla Sampdoria, ma adesso la trattativa sembrerebbe essersi bloccata. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui ancora manca l'accordo tra il Napoli e il club blucerchiato sull'indennizzo in favore degli azzurri. La Samp sperava di avere il centrale azzurro già per la prossima partita di campionato contro il Brescia, ma non sarà così, servirà ancora un po' di tempo prima di arrivare alla stretta di mano definitiva.