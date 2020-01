Sky - Tonelli-Samp, tutto pronto: domani le firme per il ritorno a Genova

Lorenzo Tonelli è pronto a salutare Napoli: dopo mesi complicati all'ombra del Vesuvio, per l'ex difensore dell'Empoli sembra pronta una nuova avventura lontano da Napoli: come riportato dal collega Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il ritorno alla Sampdoria sembra ormai imminente. Per domani, infatti, sarebbero in programma le firme con la Sampdoria, e nelle ore seguenti il difensore tornerà proprio in blucerchiato dove proseguirà la stagione.