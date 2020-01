Sky - Tonelli, si inserisce il Cagliari: ore calde per il difensore in uscita dal Napoli

Il Cagliari cerca un obiettivo per rinforzare il proprio settore difensivo. Pronti a recuperare tutti gli infortunati, i rossoblù continuano la rincorsa all'Europa e per avere maggiori alternative nella retroguardia hanno messo nel mirino Lorenzo Tonelli. E' quanto rivela sul suo sito l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, sottolineando che a volerlo fortemente è il direttore sportivo Marcello Carli, che ha già avuto Tonelli ai tempi di Empoli: "L'ex difensore centrale azzurro è reduce da 19 presenze e 1 gol con la maglia della Sampdoria, prima di ritornare al Napoli al termine del prestito. In azzurro non ha fatto registrare nessuna presenza e l'avventura a Cagliari significherebbe una possibilità di rilancio importante per lui. Prima del mercato di giugno in vista del quale Giulini ha fatto un punto, gli occhi sono sulla sessione invernale. E Tonelli sarebbe un elemento di esperienza che andrebbe ad aggiungersi alla difesa rossoblù".