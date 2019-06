Sky - Torino in pressing su Verdi: all'attaccante piace la destinazione, contatti la prossima settimana

Accertato il ripescaggio in Europa League, ora il Torino punta a rinforzare la rosa. Le richieste di Walter Mazzarri sono principalmente due: un esterno mancino e una punta, e per quest’ultima trova sempre più spazio l’idea di arrivare a Simone Verdi. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio attraverso il suo portale. "Dopo i contatti delle scorse settimane, la società di Urbano Cairo vuole ora accelerare, per regalare a Mazzarri da subito quello che è stato individuato come l’obiettivo numero uno per l’attacco. In settimana, sono previsti contatti tra l’entourage del giocatore, il Napoli e poi anche il Torino per provare a trovare l’intesa", si legge su gianlucadimarzio.com. "Al giocatore - rivela ancora Di Marzio .- non spiacerebbe l’idea di tornare a vestire il granata che ha già indossato e da parte del Torino c’è tutta l’intenzione di portare avanti il pressing, lavorando sulla base di un ingaggio superiore a 1,5 milioni di euro, considerato come fascia al top da parte del club di Cairo".