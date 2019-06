Sky - Torino, Mazzarri ha chiesto un terzino sinistro: spunta l'alternativa a Mario Rui

Il Torino è alla ricerca di un esterno per la fascia sinistra, come richiesto dall'allenatore Walter Mazzarri. Oltre a Mario Rui del Napoli spunta un altro nome riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale: Nicola Murru è un'idea per il ruolo. Non è ancora cominciata alcuna trattativa con la Sampdoria, che ne detiene il cartellino, ma c'è un reale interesse per il giocatore classe 1994.