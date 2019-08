Sky - Torino, per la difesa si valuta Tonelli. Caccia ancora all'alternativa a Verdi

Nella giornata di oggi, il Torino ha incontrato l'intermediario che sta curando la trattativa con il Bordeaux per Kamano e gli agenti del giocatore: ancora non è stato trovato l'accordo tra i due club (il Bordeaux vuole più dei 9 milioni più bonus offerti) e con gli agenti. Si tratta a oltranza, ma intanto prende sempre più quota il nome di Oussama Idrissi, attaccante esterno dell'AZ Alkmaar, valutato intorno ai 10 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, in difesa, invece, qualora dovesse partire uno tra Nkoulou o Bonifazi, si valuterebbe Tonelli, che era stato molto vicino alla Fiorentina che ha poi puntato su Caceres.