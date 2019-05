Sky - Trippier resta la prima scelta di Ancelotti, resta il rischio d'asta

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Dovessero esserci delle opzioni concrete in uscita per Hysaj e Malcuit, credo che qualcosa possa muoversi per Trippier. E' la prima scelta di Ancelotti, parliamo di un giocatore maturo che giocherà la finale di Champions. Chiaramente c'è il rischio di un'asta, ma ci fossero i margini per fare un'operazione di questo tipo, allora il Napoli ci proverà per Trippier".