Sky -Tutino ha offerte dalla Serie A: il Napoli ha respinto il Genoa, le cifre

Gennaro Tutino (22) è uno dei talenti di casa Napoli, per i quali si cerca una nuova sistemazione in prestito lontano dalla terra partenopea. Il futuro di Tutino, però, sarà tutto da definire: come riportato dalla redazione di Sky Sport, non mancano le proposte a titolo definitivo e negli ultimi giorni il Napoli avrebbe rifiutato un'offerta di 8mln da parte del Genoa per il classe '96.