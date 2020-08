Sky - Tutte le difficoltà per Reguilon: investimento importante e agente molto attivo in Premier

Per quanto riguarda la fascia sinistra di difesa, il Napoli porta avanti una trattativa per un altro calciatore non semplice, ossia Sergio Reguilon del Real Madrid. Stando a quanto riferito da Sky Sport, servirà però un investimento importante per convincere i Blancos. Inoltre l'agente del terzino mancino, Kia Joorabchian , sta lavorando molto con la Premier League, per cui la concorrenza inglese può davvero spaventare gli azzurri.