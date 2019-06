Sky, Ugolini: "ADL con Mendes e Raiola? Non è inversione di tendenza, va così il mercato..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Dodici anni fa le figure come Raiola o Mendes non erano radicate come ora. Parliamo di procuratori che avendo tanti assistiti possono gestire in modo congeniale gli orientamenti delle trattative stessi. Affidarsi a loro per De Laurentiis non è un'inversione di tendenza ma un percorso naturale del mercato. Non sono sorpreso considerando la forza di questi agenti".