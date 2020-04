Sky, Ugolini: "Mertens? Serve una proposta importante per smuoverlo da Napoli"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando le ultime sul rinnovo di Mertens: "Non ci sono ombre, stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione della trattativa. E' ovvio che in questa fase di stallo ci sia il rischio che qualche società possa inserirsi. Per far cambiare idea a Mertens bisognerà avanzare una proposta molto importante. Il tempo in questa fase di stallo non aiuta il Napoli, finchè non si mette la firma sul contratto è giusto essere prudenti e monitorare le notizie che circolano attorno a questo rinnovo".