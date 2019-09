Sky, Ugolini sta col Napoli: "Giusto non aver preso James a titolo definitivo, non gioca da due anni"

Queste le parole di Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il mancato arrivo di James: "Sono d'accordo con la società che ha deciso di non prendere James, non puoi spendere 42 mln su un giocatore che non gioca da due anni, è un rischio eccessivo. E' arrivato Llorente che è un giocatore di esperienza, non fa ombra a Milik e questo è un aspetto importante, dopo Icardi un giocatore come Llorente era la soluzione più giusta e logica".