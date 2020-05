Sky UK - Il ricchissimo Newcastle piomba su Koulibaly: pronta offerta monstre, ADL cede?

Con l’avvento di Yasir Al-Rumayyan, il Newcastle è pronto a tornare fra i top club di Premier League. Per farlo, il nuovo proprietario delle Magpies, è intenzionato ad investire pesantemente sul mercato rafforzando la squadra in ogni settore. Per quanto riguarda la difesa le attenzioni si sono concentrato subito su uno dei migliori giocatori della Serie A: Kalidou Koulibaly del Napoli.

OFFERTA MONSTRE - Per il senegalese, riportano i colleghi di SkySport UK, il Newcastle sarebbe pronto ad arrivare ad offrire 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per completare il trasferimento. Con questa cifra De Laurentiis - riferisce l'emittente inglese - potrebbe anche cedere.