Sky UK - Napoli ed Everton in pole per Gabriel, ma spunta un altro club di Premier

Napoli ed Everton restano in pole position nella corsa a Gabriel Magalhaes, difensore centrale del Lille, uomo caldo del prossimo mercato. Ma c'è un nuovo rivale da fronteggiare. Secondo Sky Sports UK, infatti, un club di Premier League di cui non si fa il nome avrebbe già offerto quasi 25 milioni ai francesi per strappare il brasiliano alla concorrenza.