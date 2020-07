Sky UK - Sfuma Ferran Torres, spagnolo ad un passo da un club di Premier League

Uno dei calciatori accostati al Napoli per ricoprire il ruolo di esterno offensivo in vista dell'addio di Callejon è Ferran Torres del Valencia. Il talento spagnolo però è una pista destinata a cancellare. Come riporta la redazione inglese di Sky Sport, l'esterno è vicinissimo al Manchester City. Colloqui fitti tra il club inglese e il Valencia per quasi 21 mln di sterline, accordo raggiunto col calciatore fino al 2025.