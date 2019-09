Sky - Verdi, con un rilancio il Torino può sperare. Per Tonelli si cercano soluzioni

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rivelato le ultime sul mercato in uscita nel corso del suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna aspettare il Torino per Verdi, se ci sarà un rilancio la trattativa si potrà fare. Per Tonelli lo stesso discorso: se si troverà una soluzione, il ragazzo sarà accontentato perché vorrebbe andare a giocare altrove".