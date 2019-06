Sky - Veretout non è la prima scelta: il Napoli segue anche altre piste per la mediana

Jordan Veretout non è la prima scelta per il centrocampo del Napoli. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il mediano della Fiorentina resta uno dei profili papabili, ma secondo quanto filtra non c'è convergenza totale in casa Napoli per il francese. Pertanto Veretout non è una priorità, rappresenta un'alternativa ad altri nomi. Il Napoli lo segue, come fa con altri centrocampisti. Qualcuno in quella zona di campo sicuramente arriverà.