Sky - Vicini alla svolta per Milik: a breve verrà presa una decisione

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per aggiornare la situazione relativa ai rinnovi di contratto: "Per Milik sono più pessimista, se ne parla da tempo del prolungamento, come per gli altri, ma ancora non se ne viene fuori. Da questo punto di vista penso che il Napoli prenderà a breve una decisione e senza rinnovo l'attaccante verrà messo sul mercato".