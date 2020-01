Sky - Younes in uscita, due club di Serie A pronti a farsi avanti

Amin Younes resta uno dei giocatori in uscita. Non un'esperienza particolarmente brillante in maglia azzurra, ed in questa stagione sono davvero pochi i minuti in campo per il giocatore tedesco. Ecco perchè sembra più che probabile che l'ex Ajax possa lasciare Napoli già in questa finestra di mercato: come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale', ci sono due club di Serie A, Torino e Genoa, pronti a mettere le mani sull'attaccante azzurro.